Aziende umbre e investimenti in Polonia, le opportunità illustrate dalla Cna

60 aziende umbre interessate al mercato Polonia: successo per il webinar organizzato da CNA Umbria, Camera Commercio e Industria Italiana in Polonia e ADM

Circa 60 aziende umbre (56 per la precisione) hanno partecipato al webinar organizzato da CNA Umbria in collaborazione con la Camera di Commercio e Industria Italiana in Polonia e l’Ufficio di Perugia dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM).

Nonostante la difficile situazione internazionale, l’imprenditoria umbra ha risposto con grande interesse per conoscere le opportunità offerte dal mercato Polonia, Paese la cui economia nazionale è in forte ascesa.

A introdurre i lavori è stato Francesco Vestrelli (Manifattura CNA Umbria), seguito dal Direttore della Camera di Commercio e Industria Italiana in Polonia, Elisabetta Caprino, che ha spiegato il mercato economico del Paese.

Ai Servizi innovativi CNA Umbria il compito di illustrare la fiera del food & beverage “World Food Poland”, mentre al Vice Direttore della Camera di Commercio Italiana, Stefano Zedde, quello degli scenari che offre la cucina gourmet.

Il webinar si è concluso con gli interventi di Maria Letizia Venditti, Responsabile Urp dell’Ufficio delle Dogane di Perugia, circa le novità introdotte nel commercio intra UE, e di nuovo dei Servizi innovativi CNA Umbria sulle opportunità derivanti da Bandi che si possono attivare per l’occasione.

Delle 56 aziende partecipanti all’incontro, 48 sono state quelle site nella Provincia di Perugia, 8 in quella di Terni.