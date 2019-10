Avviati i lavori stradali su via Luparini a Sant’Eraclio, Foligno

Sono partiti oggi i lavori su via Casale Luparini, nel tratto complanare alla strada statale n. 3, in località Sant’Eraclio, per la realizzazione di un nuovo ingresso carrabile. L’intervento avrà la durata di sei giorni.

In seguito ai lavori ci sarà la modifica alla circolazione su via Cesare Luparini con la chiusura della corsia in direzione Trevi, da via Agostino Campi fino alla rotatoria successiva (nodo via Casale Elvira–rampa strada statale n.3 – via Madrid) e il mantenimento in servizio della corsia in direzione Foligno.

Per tutta la durata della chiusura della corsia di via Casale Luparini, in direzione Trevi, è stato istituito un itinerario alternativo da via delle Industrie, via Agostino Campi, via Casale Luparini fino alla rotatoria successiva.

