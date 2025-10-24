Avis ridefinisce il viaggio premium con 'Avis First' - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Avis Budget Group ha annunciato il debutto europeo di Avis First, l’innovativo servizio premium pensato per rivoluzionare l’esperienza di noleggio auto dei viaggiatori più esigenti. A partire dal 22 ottobre 2025, negli aeroporti di Roma Fiumicino, Ginevra e Zurigo Kloten, Avis First elimina code e le attese, offrendo un viaggio esclusivo e personalizzato fin dal momento dell’arrivo. Il servizio verrà presto attivato anche in altre location. “In Avis Budget Group abbiamo intrapreso un percorso di trasformazione ambizioso. Il nostro obiettivo è ridefinire il settore dell’autonoleggio attraverso l’innovazione, con un approccio sempre più incentrato sul cliente”, ha dichiarato Anna Pawlak-Kuliga, President International. “Vogliamo restituire ai nostri clienti il loro tempo prezioso e portare l’intera esperienza di viaggio a un livello superiore”.

“Avis First non è un semplice upgrade. E’ un modo completamente nuovo di concepire l’inizio e la fine di un viaggio per chi cerca un’esperienza premium”, ha aggiunto James Adams, VP Chief Commercial Officer, International. “Abbiamo ascoltato i nostri clienti – viaggiatori che apprezzano servizi di alto livello e per i quali ogni minuto è prezioso, ma anche famiglie che desiderano la massima comodità – e abbiamo creato un servizio che offre praticità e tranquillità senza precedenti”.

Avis First introduce un vero e proprio servizio in stile concierge: i viaggiatori vengono accolti direttamente agli arrivi da un referente Avis dedicato, che li accompagna personalmente alla loro BMW premium – una sofisticata Serie 3, 4 o 5, oppure un lussuoso e versatile SUV X3 o X5 – parcheggiata a pochi passi dal terminal. Questo servizio su misura assicura un passaggio immediato e senza stress dall’aereo all’auto, permettendo ai clienti di saltare completamente i tradizionali banchi di noleggio. Alex Zouaghi, content creator specializzato in viaggi, commenta: “Per chi come me viaggia per lavoro, l’ultima cosa che si desidera atterrando in un nuovo Paese è perdere tempo per capire come ritirare l’auto a noleggio. Ho sempre i minuti contati, quindi alcuni trucchi sono fondamentali: come avere tutti i documenti (patente, assicurazione, dati di pagamento) salvati in una cartella sul telefono o, ancora meglio, nell’app della compagnia di noleggio. Bus navetta, cambi di terminal, la ricerca del parcheggio giusto sai che prima o poi ce la farai, ma non avete idea di quante volte ho desiderato una sorta di ‘speedy boarding’ anche per il noleggio auto: per arrivare dritto al veicolo, accendere il motore e partire. L’attesa è finita. Avis First ha lanciato un servizio di noleggio con concierge che ti porta dall’aereo al posto di guida in un attimo”.