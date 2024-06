Aviaria, Messico smentisce: "Nessuna morte da H5N2, pessima comunicazione Oms" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Sul decesso per aviaria in Messico comunicato ieri dall’Oms, “la comunicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità è stata pessima poiché

fin dall’inizio si parla di un caso mortale” da virus aviario H5N2, “cosa che non è avvenuta”. Il paziente risultato positivo all’infezione, un 59enne “diabetico e con problemi renali”, “è morto per un’altra causa”. Lo precisa il ministro della Sanità del Messico Jorge Alcocer, attribuendo in conferenza stampa il decesso comunicato dall’Oms a ragioni come “l’insufficienza renale e respiratoria”.