Avanti un altro! By night, lo speciale con Maria De Filippi: stasera 27 marzo - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Stasera, giovedì 27 marzo, su Canale 5, andrà in onda ‘Avanti un altro! By night’, lo speciale del game show condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, con Maria De Filippi come ospite d’eccezione.

Nel corso della serata, in studio arriverà anche Angelo Pintus. Un’interminabile fila di concorrenti proverà a giocarsi il tutto e per tutto per conquistare la vittoria fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza.

A scendere in campo saranno i partecipanti delle scorse edizioni di ‘Ciao Darwin’ che in questa occasione risponderanno alle bizzarre e imprevedibili domande per un nobile scopo. La sfida che incorona il campione della serata sarà, come sempre, tutta al contrario: nel gioco finale, per vincere, bisognerà dare 21 risposte sbagliate.

Nel mitico salottino, capitanato da Miss Claudia, la dottoressa Maria Mazza, Horror, XXXL, Rebus, Nino Nero, l’Agente Segreto, Brasil e tanti altri. Non mancheranno la Bonas Laura Cremaschi e il Bonus Daniel Nilsson.