Autovetture in fiamme a Marsciano, sul posto i Vigili del Fuoco | Persone intossicate

Attimi di grande paura questo pomeriggio per un incendio che ha coinvolto 3 autovetture parcheggiate davanti ad una palazzina di una zona residenziale di Marsciano. Da prime informazioni sembrerebbe che una delle 3 auto, dopo essere stata avviata, si è incendiata per poi scoppiare. L’auto è finita in fiamme vicino ad altre due che si sono a loro volta incendiate.

Il rogo ha coinvolto anche un appartamento della palazzina difronte, mentre il denso fumo sprigionato ha causato l’intossicazione di almeno 4 persone. Non risultano però feriti.

Rapido l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno impiegato in tutto 3 squadre, due da Perugia e una da Todi. Sul posto anche l ‘intervento di due ambulanze ed un automedica. Intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

