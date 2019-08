Autotreno si ribalta, conducente finisce in ospedale

share

I vigili del fuoco di Perugia stanno operando da questa notte a Magione per un incidente che ha coinvolto un autotreno. L’allarme è scattato intorno alle 4.30 in via dei Mulini per un autotreno che trasportava frutta che si è ribaltato. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il conducente del mezzo pesante, che poi è stato assicurato alle cure del 118 e trasferito in ospedale. Questa mattina sono ancora in corso le operazioni di recupero dell’autotreno. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.

share

Stampa