Autostrade, Toti "Pronti a chiedere i danni al Governo" - Tuttoggi

“Oggi porterò in giunta un atto per chiedere al ministero di intervenire o lo metteremo in mora, e siamo pronti a chiedere i danni al Governo per quello che sta succedendo in questa regione”. Lo ha detto il presidente Giovanni Toti commentando la chiusura prolungata dell’autostrada A10 tra Genova Aeroporto e Genova Prà a causa di interventi urgenti sulla galleria Provenzale, ennesimo episodio che ha mandato in tilt la viabilità sul nodo genovese.

