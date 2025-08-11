 Autostrada A1 chiusa a nord di Roma, traffico bloccato e code - Tuttoggi.info
Autostrada A1 chiusa a nord di Roma, traffico bloccato e code

Autostrada A1 chiusa a nord di Roma, traffico bloccato e code

Lun, 11/08/2025 - 19:03

(Adnkronos) – Autostrada A1 chiusa tra Roma Nord e Orte in entrambe le direzioni per l’incendio di una gomma di una cisterna che trasporta Gpl. Traffico bloccato, agli automobilisti in coda viene distribuita acqua. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso. 

All’interno del tratto chiuso, rende noto Autostrade per l’Italia, il traffico è bloccato tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma nord in entrambe le direzioni, con 10 km di coda verso Roma e 2 km di coda in direzione di Firenze. 

Chi viaggia verso Firenze e proviene da Roma, è invitato a percorrere il Grande Raccordo Anulare, poi la SS2 Cassia in direzione Viterbo e successivamente la superstrada Orte-Viterbo con rientro in A1 a Orte. 

Chi è diretto a Roma e proviene da Firenze, deve uscire a Orte, percorrere la superstrada Orte-Viterbo, successivamente la SS2 Cassia e raggiungere il Grande Raccordo Anulare di Roma. 

E’ chiusa la diramazione di Roma nord verso l’A1 Milano-Napoli, tra Fiano Romano e il bivio con la A1, dove attorno alle 18 si è formata una coda di 4 km per l’uscita obbligatoria a Fiano Romano. 

