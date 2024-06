Autonomia, Salvini "Sarà una grande opportunità anche per il Sud" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Calabria “si dovrebbe rileggere il programma elettorale e la legge approvata dal centrodestra”. Così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, a margine dell’evento a Milano per i 50 anni del Giornale, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle critiche all’autonomia differenziata sollevate dal governatore Roberto Occhiuto. “L’autonomia sarà una grande opportunità per migliorare le Regioni del Sud. Chi è capace non ha nulla da temere”, ha concluso.

