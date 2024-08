Autonomia, Pecoraro Scanio "Nel 2025 il referendum boccerà il governo" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “La prima vittoria sono le 500.000 firme raggiunte in pochi giorni. Nel 2025 i cittadini potranno bocciare con il voto referendario lo ‘spaccaItalia’ dell’Autonomia differenziata e anche il governo, che sarà travolto dall’errore tragico di cedere a una pretesa pericolosa e sgangherata della Lega di spaccare il Paese in 21 statarelli”. Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, già ministro e storico attivista referendario insieme a Pannella, che richiama tutti all’impegno per una grande partecipazione al voto. “Occorre ottenere il quorum, come riuscimmo nel 2011 su nucleare e acqua pubblica, accelerando la crisi di un governo di centrodestra che sembrava forte. Con il referendum gli italiani potranno ricordare che i veri patrioti non spaccano l’Italia come hanno efficacemente scritto i giovani Ecodigital nei loro cartelli in piazza”, conclude.

