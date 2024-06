Autonomia, Meloni "Principio inserito in Costituzione dalla sinistra" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Per capire quanto siano sinceri quando muovono questa continua accusa di voler spaccare l’Italia, o quando per protesta sventolano al contrario le bandiere tricolore in Aula, vale la pena di ricordare che l’idea di attribuire maggiore autonomia alle Regioni che ne facciano richiesta non è una invenzione del centrodestra, è un principio inserito nella nostra Costituzione con la riforma del Titolo V varata nel 2001 e approvata a colpi di maggioranza sotto il governo di Giuliano Amato, governo della sinistra, poi confermata dagli italiani con il referendum”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video sui social.

(Fonte video: profilo Facebook Giorgia Meloni)