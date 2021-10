“Sul fronte della trattativa Governo-Regioni per l’autonomia differenziata i tecnici di Veneto e Lombardia stanno trattando la questione per definire una nostra proposta per arrivare a risultati concreti. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un convegno a Palazzo Lombardia, nel quarto anniversario del giorno in cui si svolse il referendum sull’autonomia in Lombardia e Veneto, il 22 ottobre del 2017.

fmo/pc/gtr