Autonomia, Fontana "Ci sono le condizioni per approvarla entro l'anno" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Il governatore lombardo Attilio Fontana nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia stampa Italpress, ha parlato anche della riforma sull’autonomia differenziata che il prossimo 16 gennaio inizia la discussione in Parlamento.“Credo che mai come in questo momento le condizioni siano presenti e assolutamente” per una definitiva approvazione entro l’anno ha detto, dicendosi convinto che “la coesione che il centrodestra sta dimostrando, ma soprattutto perché la riforma è necessaria per tutto il paese e va nella direzione di quello che il mondo sta dimostrando essere necessario: maggiore efficienza, vicinanza territoriale alle diverse problematiche e possibilità di seguire le necessità dei singoli territori”.

