Autonomia, Calderoli “Definiti schemi di intesa preliminare, mercoledì in Cdm” - Tuttoggi.info

ItalPress

Lun, 16/02/2026 - 19:32

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto oggi presso la sede del Dipartimento Affari Regionali e Autonomie un incontro tra il ministro Roberto Calderoli e i presidenti delle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, che lo scorso novembre hanno sottoscritto con il Governo le pre-intese per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a funzioni concernenti le materie protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica.
“L’incontro ha avuto esito positivo: gli schemi di intesa preliminare, già concordati con gli altri ministeri, sono definiti e pronti per essere portati in Consiglio dei Ministri. C’è piena sintonia con i 4 governatori, che parteciperanno alla seduta del Cdm di mercoledì durante la quale si tratteranno gli schemi di intesa preliminare. Il cammino dell’Autonomia per le Regioni prosegue anche su questo fronte e confido che anche altre realtà potranno seguirlo, al di là degli schieramenti ideologici e per partito preso”, afferma il ministro Roberto Calderoli, al termine della riunione.

(ITALPRESS).

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

