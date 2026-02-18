 Autonomia, Bucci "Per la Liguria è un grande passo in avanti" - Tuttoggi.info
Autonomia, Bucci “Per la Liguria è un grande passo in avanti”

ItalPress

Mer, 18/02/2026 - 18:03

ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto contento che per la Regione Liguria si possa fare un grande passo in avanti. Per noi è un gran passo soprattutto per la sanità e per la Protezione civile che sono le due cose che hanno un effetto più immediato sui cittadini”. Così il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, a margine del Cdm. “La Protezione civile ci consente di poter disporre dei fondi immediatamente il giorno dopo l’evento – spiega -, se il presidente si prende la responsabilità di fare la delibera o il decreto, le persone che hanno subito un danno possono avere il rimborso il giorno dopo. E’ una cosa veramente incredibile rispetto ai tempi in cui siamo abituati adesso.

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

