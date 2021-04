Autonomi e Partite Iva in piazza "Riaperture o veri ristori" - Tuttoggi

“Siamo costretti ad occuparci di politica pur non volendolo fare, siamo imprenditori e professionisti, siamo sul tutto il territorio nazionale e con i nostri dipendenti siamo oltre 10 milioni di persone. Allo Stato chiediamo riaperture immediate, e se non è possibile per ragioni sanitarie, chiediamo di coprire l’80% del mancato fatturato, per colpa del Covid”. Lo afferma Eugenio Filograna, presidente dell’associazione Autonomi e Partite Iva, durante una manifestazione in piazza del Popolo.

