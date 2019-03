Autonoleggio, la nuova frontiera degli spostamenti di lavoro e piacere

share

Sempre più persone scelgono di prendere un’auto a noleggio magari per spostarsi in città durante una trasferta di lavoro o meglio per viaggiare senza pensieri durante le vacanze.

In effetti si può scegliere sempre un’auto diversa, grande o piccola a seconda delle esigenze, una citycar se ci si sposta da soli o un bel monovolume accessoriato se si parte per un lungo viaggio con tutta la famiglia. Le coperture assicurative sono incluse, il kilometraggio anche e c’è massima libertà di scelta se si vuole avere più o meno comfort e quindi spendere più o meno.

Tutto questo può essere deciso senza doversi spostare dato che oggi sono tantissimi gli autonoleggi che offrono un servizio totalmente online che consente di consultare il parco auto, configurare la propria scelta, pagare il servizio e attendere solo che arrivi il giorno della partenza. Tre semplici passaggi e il gioco è fatto: basta inserire la data e la città, poi filtrare le auto in base alle proprie necessità e selezionare quella che fa al caso nostro.

Alcuni di questi autonoleggi consentono di ritirare il mezzo presso una filiale e poterlo riconsegnare in un altro luogo grazie alla vasta gamma di autovetture, alla partnership con importanti marchi del settore e alla vasta rete di sedi a disposizione su tutto il territorio italiano e non solo.

È il caso di Offerte Noleggio Auto che, oltre a soddisfare innumerevoli necessità della clientela, per via della collaborazione con marchi leader quali Avis, Hertz, Alamo, Thrifty, Sixt, Europcar, Budget e Advantage, effettua anche, per conto del cliente, una ricerca dei prezzi più bassi confrontando più di 1200 fornitori di auto a noleggio. 30 000 le località sparse su 170 nazioni e un pacchetto chiavi in mano che include l’assicurazione comprensiva di copertura contro terzi, contro la responsabilità e contro il furto, le tasse, l’assistenza in caso di guasti, la commissione aeroportuale e il chilometraggio illimitato nella maggior parte delle destinazioni. Il valore aggiunto di un servizio del genere è chiaramente il risparmio di tempo e di denaro da parte del cliente che può usufruire di un motore di ricerca che ha accesso alle tariffe di oltre 950 agenzie di autonoleggio e garantisce prezzi bassi e una vasta scelta.

Si tratta dunque di un autonoleggio economico infatti i prezzi partono da sole 9 euro al giorno, su base di noleggio settimanale, cifra irrisoria per chi è pratico di noleggi. Inoltre, anche i più scettici rispetto agli acquisti on line dovranno ricredersi perché il sistema di prenotazioni utilizzato è altamente sicuro, considerando il fatto che i dati relativi alle carte di credito e debito, nonché i dati personali, vengono crittografati al momento di ogni singola prenotazione. Nessuna spiacevole sorpresa quindi nemmeno al momento dell’addebito dato che on sono previste commissioni aggiuntive.

In ultimo, il servizio clienti disponibile 24 ore su 24. Infatti, a differenza di molti altri autonoleggio offertenoleggioauto.it fornisce un vero servizio clienti. Se doveste incontrare problemi con la vostra auto a noleggio, abbiamo pronta una squadra per assistervi. Potete telefonarci o contattarci in qualunque momento del giorno o della notte per 365 giorni all’anno.

share

Stampa