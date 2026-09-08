Automotive, Guidesi "A Bruxelles per esprimere preoccupazione per settore" - Tuttoggi.info

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Automotive, Guidesi “A Bruxelles per esprimere preoccupazione per settore”

ItalPress

Automotive, Guidesi “A Bruxelles per esprimere preoccupazione per settore”

Mar, 08/09/2026 - 23:03

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BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Siamo una delegazione di regioni italiane che, tutte come la Lombardia, hanno all’interno del loro ecosistema dal punto di vista produttivo e manifatturiero il settore dell’automotive. È stato il momento per tutti noi di rappresentare tutti insieme in maniera univoca la grande preoccupazione che abbiamo sull’automotive e per cui l’invito alla Commissione europea, al Parlamento europeo e a tutti gli organi che abbiamo incontrato, di poter correggere ciò che la precedente Commissione ha sbagliato, le scelte sbagliate che sono state prese e che stanno provocando conseguenze dal punto di vista sociale ed occupazionale estremamente negative”. Così l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, a margine della giornata a Bruxelles per portare le istanze del settore automotive.

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