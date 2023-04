“Una forma di distruzione diretta e deliberata del proprio tessuto corporeo, in assenza di intenzioni letali e per ragioni non sanzionate socialmente”. Matthew Nock, psicologo clinico americano, ha definito così l’autolesionismo giovanile, un fenomeno che interessa sempre più adolescenti. Ne abbiamo parlato con esperti e giovani, per cercare di capire cosa porta i ragazzi a compiere questi gesti. xd6/fsc