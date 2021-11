Autodromo Borzacchini, si torna in pista con l'Individual Races Attack - Tuttoggi

Domenica 7 novembre a Magione attesi oltre 80 piloti suddivisi nelle 4 categorie in programma

Domenica 7 novembre tornano a rombare i motori all’Autodromo dell’Umbria di Magione, dove si attendono in pista le gare auto dell’ormai abituale Trofeo Italia Storico, Trofeo Italia Classico e Formula 850.

Per l’occasione, però, come ormai di consueto nel mese di novembre, al “Borzacchini” si disputerà anche l’Individual Races Attack, un tipo di competizione speciale in prova unica che vede le auto sfidarsi a colpi di cronometro, con partenze appunto individuali, alla ricerca del giro più rapido. La classifica finale viene così formata dall’elenco dei tempi di ciascun pilota e a vincere è comunque chi ottiene il rilievo più basso.

Sono oltre 40 gli iscritti alla competizione Individual, mentre oltre 45 partenti prenderanno il via (in due manches) nella corsa del Trofeo Italia Classico. Anche nel Trofeo Italia Storico si prospettano numeri importanti, perché tanta è la passione e la voglia di divertirsi in sicurezza dei piloti e preparatori della categoria.

Questo il programma della manifestazione, alla quale il pubblico potrà accedere munito di green pass.