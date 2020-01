Autoambulanza del 118 ferma sulla piazzola per un parto "precipitoso" - Tuttoggi

Parto “precipitoso” a lieto fine per una mamma di Panicarola, che ha messo al mondo la propria secondogenita nell’autoambulanza del 118 che l’aveva soccorsa.

Nel primo pomeriggio la centrale operativa di Perugia del 118 si è attivata per prestare soccorso ad una donna in gravidanza residente a Panicarola di Castiglione del Lago.

L’equipaggio, partito dall’ospedale del comune lacustre, in pochi minuti ha assistito la paziente, alla seconda gravidanza, per trasferirla al Santa Maria della Misericordia.

Tuttavia, in capo a pochi minuti dalla partenza della abitazione, in prossimità del bivio di San Feliciano, l’autista è stato costretto a fermare il mezzo su una piazzola, al ciglio della strada, per permettere alla donna di partorito una bambina.

L’assistenza, come riferisce l’ospedale, è stata possibile grazie alla dottoressa Antonella Marino e agli infermieri Luca Mazzieri e Stefano Rosatini.

La mamma e la bambina sono stati poi accompagnati subito dopo nella struttura di Ostetricia e ginecologia di Perugia, dove le loro condizioni sono considerate buone.