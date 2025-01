Auto sospetta in giro per La Tina, 40enne trovato con kit dello scasso, tuta nera e passamontagna - Tuttoggi.info

Nell’auto aveva un vero e proprio kit per compiere furti ma i carabinieri sono riusciti ad intercettarlo e fermarlo.

L’uomo – un 40enne di origini kosovare – era a bordo di una vettura di grossa cilindrata, con targa estera, nel quartiere La Tina di Città di Castello, zona peraltro già vessata di recente dai colpi in appartamento (solo sabato scorso sono state violate ben due case, in via del Polacchino e via Spluga).

L’auto sospetta ha subito attirato le attenzioni dei militari, che hanno deciso di procedere ad un approfondito controllo di conducente e abitacolo. All’interno vi erano infatti una tuta nera con passamontagna, uno spray al peperoncino del genere vietato, una torcia, un trapano e vari arnesi da scasso, tra cui un punteruolo rompivetri, generalmente usato per infrangere le finestre.

All’esito delle verifiche, tenuto conto che non è stata fornita alcuna spiegazione plausibile sul possesso di tutta questi oggetti, il 40enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per il possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.