Auto si ribalta sulla bretella di Colle San Tommaso - Tuttoggi

Incidente stradale autonomo lungo la bretella di Colle San Tommaso a Spoleto, fortunatamente illeso il conducente del veicolo

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di martedì a Spoleto, lungo la bretella di Colle San Tommaso.

Un’auto è finita fuori strada per cause di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ribaltandosi su un fianco. Fortunatamente illeso il conducente del veicolo, una Ford, un sessantenne spoletino che è stato trasportato comunque all’ospedale di Spoleto per accertamenti da un’ambulanza del 118.

L’incidente è avvenuto dopo le 16,30 causando qualche disagio al transito veicolare lungo la bretella di Colle San Tommaso.