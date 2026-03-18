Auto si ribalta in un torrente nel Reggino, tratte in salvo due persone - Tuttoggi.info

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Auto si ribalta in un torrente nel Reggino, tratte in salvo due persone

ItalPress

Auto si ribalta in un torrente nel Reggino, tratte in salvo due persone

Mer, 18/03/2026 - 09:03

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REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un intervento tempestivo e risolutivo ha scongiurato possibili conseguenze drammatiche a Reggio Calabria, in località Cataforio, dove un’auto, nel tentativo di attraversare il torrente, è uscita di strada ribaltandosi e rimanendo parzialmente sommersa con due persone a bordo. L’allarme, lanciato da alcuni presenti, ha consentito l’immediato intervento dei Carabinieri della locale Stazione, giunti sul posto in pochi minuti e trovatisi di fronte a uno scenario particolarmente critico: il veicolo capovolto al centro del corso d’acqua, con gli occupanti impossibilitati a uscire autonomamente. I militari, sfruttando un mezzo pesante presente in zona, sono riusciti a raggiungere l’auto in mezzo alle acque. Con mezzi di fortuna e grande sangue freddo, utilizzando una corda, hanno quindi estratto uno ad uno i due passeggeri dall’abitacolo, traendoli in salvo. vbo/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

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