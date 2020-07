Auto si ribalta, il conducente se la cava con lievi contusioni

Incidente a Mantignana dove un’auto si è ribaltata, con un ferito, lieve. All’interno del centro abitato un uomo ha perso il controllo della sua auto, per cause in corso di accertamento, e si è ribaltato sulla sede stradale.

Il conducente è stato portato, in codice verde, all’ospedale Santa Maria della Misericordia per accertamenti.

Il mezzo è stato recuperato dai vigili del fuoco.