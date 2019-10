Auto si ribalta a Foligno, Flaminia bloccata AGGIORNAMENTI

share

Aggiornamento ore 14 Sono tre le vetture rimaste coinvolte nell’incidente che si è verificato sulla Flaminia nei pressi di Foligno. Una di queste si è ribaltata. Nove complessivamente le persone rimaste coinvolte, di cui 5 trasportate in ospedale per accertamenti.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche i carabinieri ed i vigili del fuoco.

Grave indicente stradale sulla superstrada Flaminia all’altezza di Foligno, in direzione nord. Un’auto, nello scontro con un altro mezzo, si è ribaltata. Traffico in tilt, per consentire l’arrivo dei mezzi di soccorso.

Nell’auto che si è ribaltata viaggiavano anche due bambini, che però sono usciti dalle vettura senza particolari conseguenze.

(Notizia in aggiornamento)

share

Stampa