Auto ribaltata in un fosso ma dentro non c'è nessuno, indagano carabinieri - Tuttoggi

Un passante ha notato l'Audi incidentata a Fossato di Vico, non si conoscono ancora le cause del sinistro né se all'interno del mezzo vi fossero più persone o feriti

Mistero a Fossato di Vico, dove questa mattina (domenica 4 luglio) un passante ha notato un’auto ribaltata (e con diversi danni) a lato della strada, chiamando subito i vigili del fuoco di Gaifana.

Giunti sul posto i caschi neri hanno però appurato come a bordo dell’Audi A7 non ci fosse nessuno. Al momento dunque sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire all’identità del conducente.

Ovviamente al momento non si conoscono né la dinamica dell’incidente né le cause, ma neanche il numero effettivo di occupanti e se questi siano rimasti feriti o meno. L’auto si è comunque ribaltata sicuramente nelle ultime 12 ore.