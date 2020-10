Crescita a due cifre a settembre per il mercato dei veicoli usati. Secondo i dati dell’Aci, il bilancio mensile si chiude con un +18,3% per i passaggi di proprietà delle auto al netto delle minivolture, rispetto all’analogo mese del 2019, e +28,6% per quelli dei motocicli.

