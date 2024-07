Auto in fiamme, indagano vigili urbani - Tuttoggi.info

Nel pomeriggio di oggi 30 luglio, i Vigili del fuoco di Terni sono intervenuti per l’incendio di un’ autovettura in via Donatelli. Verso le 15.20 è giunta la richiesta di soccorso con la chiamata alla sala operativa e sul posto la prima partenza della centrale con APS (autopompa serbatoio) e un fuoristrada modulo. I Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e scongiurare danni maggiori, mentre sul posto si è portata anche una pattuglia dei vigili urbani che indagano sul fatto.