Auto in fiamme, dentro trovato corpo carbonizzato - Tuttoggi.info

Tragico ritrovamento nella mattinata di metcoledì da parte dei vigili del fuoco di Perugia a seguito dell’incendio di un’auto. All’interno, infatti, c’era il corpo ormai carbonizzato di un uomo.

Questa mattina, infatti, i vigili del fuoco della sede centrale di Perugia sono intervenuti presso il campo sportivo di Pietrafitta, nel comune di Piegaro, per domare un incendio che ha coinvolto un’autovettura.

Dopo aver spento le fiamme, i soccorritori hanno fatto una tragica scoperta: all’interno del veicolo è stato rinvenuto un corpo carbonizzato. Si tratterebbe di un uomo di 45 anni, residente nella zona.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i carabinieri di Città della Pieve, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze e le dinamiche dell’accaduto. Data la gravità della situazione, sono stati richiesti ulteriori interventi specializzati. Sul posto sono giunti il nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), il nucleo investigativo antincendio (NIAT) e il funzionario di guardia dei vigili del fuoco, per effettuare rilievi strumentali e approfondire le possibili cause dell’incendio. Le indagini sono attualmente in corso.

articolo in aggiornamento