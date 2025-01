Auto in corsia di emergenza schiacciata da un autotreno, muore 74enne | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

Un automobilista 74enne (e non 51enne come si era appreso inizialmente) è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi (9 gennaio). La tragedia è avvenuta lungo l’autostrada A1 al chilometro 432, in direzione sud, intorno alle 18, tra Fabro e Orvieto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Orvieto, il 118, le forze dell’ordine e il personale di Autostrade per l’Italia.

Secondo quanto ricostruito, un autotreno ha tamponato, schiacciandola poi lateralmente, ua’autovettura, si presume ferma per un guasto, in corsia di emergenza. L’auto è stata trascinata per oltre 70 – 100 metri. Nulla da fare per l’autista dell’auto, un 74enne di Roma.

L’autostrada è rimasta chiusa per il tempo necessario al soccorso.