Auto imbocca via Mario Angeloni e rimane "incastrata" - Tuttoggi.info

La signora alla guida ha tentato più volte di fare manovra invertendo la marcia ma rimediando solo botte all'auto, fondamentale l'intervento dei generosi cittadini

Inedito “fuori programma” ieri pomeriggio (13 maggio) in via Mario Angeloni – pieno centro storico di Città di Castello – dove ormai da anni non passano più le auto.

Poco dopo le 18.30 una station wagon (nuova di pacca), proveniente da piazza Gabriotti, ha imboccato la strada interdetta al traffico, percorrendola fino alla fine, dove si è poi trovata davanti i due pali in ferro che chiudono la via, sia in entrata che in uscita, ad ogni mezzo a 4 ruote.

La signora alla guida – straniera (quindi con l’attenuante di non conoscere la viabilità cittadina) – ha pensato a quel punto di fare un’improbabile manovra per ripercorrere a ritroso la strada ma, essendo la strada larga quasi quanto la vettura in orizzontale, è rimasta “incastrata”, sbarrando di fatto il passaggio anche ai pedoni.

La conducente, dopo vari tentativi di invertire il senso di marcia (sbattendo l’auto altrettante volte), è stata fermata e aiutata dai cittadini a rimettersi nel verso “giusto” e fare una complicata retromarcia fino a piazza Gabriotti, da dove poi è ripartita con qualche danno in più alla vettura e, per sua fortuna, senza sanzioni. I tempi biblici dell’attivazione della Ztl, stavolta, sono almeno serviti a “salvare” un’incauta visitatrice…