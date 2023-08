Auto finisce nel fosso, un ferito | Foto - Tuttoggi.info

Vigili del fuoco in azione per recuperare l'auto uscita di strada all'altezza di un ponte e finita in un fosso

Grande spavento, ma per fortuna soltanto lesioni lievi per un automobilista finito in un fosso dopo essere uscito di strada in prossimità di un ponte. E’ successo il giorno di Ferragosto in località Macchie di Castiglione del Lago.

Sul posto oltre al personale del 118 (l’automobilista è rimasto ferito lievemente) i vigili del fuoco di Castiglione del Lago anche con un’autogrù in supporto dalla sede centrale di Perugia. Dopo aver soccorso il ferito, infatti, i pompieri hanno provveduto a rimuovere l’auto dal fosso in cui era finita, riportandola sulla sede stradale.