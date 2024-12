Auto finisce fuori strada e prende fuoco, morte due ragazze a Catanzaro - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Due ragazze sono morte in un grave incidente stradale a San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro. Le vittime, di cui una minorenne, si trovavano con altri tre ragazzi a bordo di un auto finita fuori strada in località Guarna. Tre giovani sono riusciti a uscire da soli dal mezzo mentre le due ragazze sono rimaste bloccate all'interno dell'auto andata a fuoco.