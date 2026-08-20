Auto elettriche, il mercato frena senza gli incentivi - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – Continua a crescere il mercato delle auto elettriche in Italia, anche se la corsa rallenta con l’esaurimento degli incentivi statali. A luglio sono state immatricolate oltre 7.300 vetture a zero emissioni, quasi il 25% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Nei primi sette mesi del 2026 le immatricolazioni hanno raggiunto quasi 87 mila unità, con una crescita del 71% e una quota di mercato dell’8%, in netto aumento rispetto al 2025. A luglio, però, la quota è tornata sotto il 6%, segnale che l’effetto degli incentivi introdotti lo scorso anno si sta progressivamente esaurendo.

Secondo le associazioni di settore Motus-E (associazione che promuove la mobilità elettrica) e dall’Unrae (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri), servono ora misure strutturali e una riforma della fiscalità delle auto aziendali per garantire stabilità al mercato e ridurre il divario con gli altri Paesi europei. In Francia, infatti, le auto elettriche rappresentano quasi il 30% delle vendite, mentre in Germania superano il 28%.

Intanto restano protagoniste le vetture ibride, che sfiorano la metà delle immatricolazioni complessive, mentre diesel e benzina continuano a perdere terreno. Uno scenario che conferma la transizione verso una mobilità sempre più elettrificata, anche se l’Italia procede ancora a un ritmo inferiore rispetto ai principali partner europei.

fsc/gtr/col