Auto e moto sui sentieri: “Scelta importante, va ponderata”

Bettarelli (Pd) critica le modalità di approvazione e chiede di fermare l'iter per approfondimenti tecnici

Non si dice apertamente contrario alla modifica alla legge 28 – che piace ai cacciatori, ai cercatori di funghi e tartufi ed agli appassionati di motociclismo fuoristrada – che consente il transito dei mezzi a motore sui sentieri umbri dove non espressamente vietato. Ma il consigliere del Pd Michele Bettarelli, così come aveva fatto in aula al momento della discussione sull’emendamento alla legge di bilancio di previsione presentato dal consigliere della Lega Manuela Puletti e approvata dal centrodestra, ritiene che un argomento così importante e controverso andava affrontato senza accelerazioni. Guardando ai possibili rischi, anche sulla base dell’esiguità delle risorse a bilancio per tabellare eventuali sentieri che attualmente non hanno espliciti divieti.

“Scelta di grande impatto targata Lega”

“Si tratta di una scelta di grande impatto targata Lega e sostenuta da tutta la maggioranza – sottolinea Bettarelli – che si inserisce in quadro normativo molto complesso. La decisione è stata assunta senza alcuna valutazione preliminare o elemento analitico relativo alle sue ripercussioni sul territorio; nessuna conoscenza in termini numerici di quanti siano i sentieri, le mulattiere le piste di esbosco, i viali parafuoco nella nostra Regione. Quanti di questi insistono su fondi pubblici e quanti privati. Ma ciò che appare più grave è che questa scelta è stata compiuta senza alcuna forma di partecipazione dei soggetti coinvolti a partire dagli enti locali. Paradossale che non si siano tenute in considerazione le ricadute e i disagi, importanti, sugli abitati circostanti e sulla qualità di quel turismo lento in cui la Regione sostiene di investire e che attira nel nostro territorio migliaia di escursionisti sui cammini di Francesco, di San Benedetto, della via Amerina, della via Romea o in quella dei Protomartiri”.

Bettarelli ribadisce quindi la necessità, su un tema così complesso, di approfondimenti tecnici, normativi e amministrativi, oltre che di un vera e propria mappatura dettagliata del nostro territorio. Così come di una fase di ascolto dei Comuni attraverso Anci e Cal, delle Istituzioni coinvolte, così come delle associazioni tutte.

Risorse per i cartelli

“Peraltro – si chiede l’esponente del Pd – come si può pensare, mi chiedo, di realizzare e porre in opera pali e cartelli di divieto su tutta la rete sentieristica umbra con la dotazione finanziaria stabilita dalla Giunta regionale che è pari a 10 mila euro l’anno per tre anni? Ciò significa, di fatto, che i cartelli saranno talmente pochi che il divieto di accesso sarà pressoché inesistente”.

L’appello: fermare l’iter

“La scelta di accelerare una modifica così importante, attraverso un emendamento al bilancio, rappresenta dunque – secondo Bettarelli – una scelta irresponsabile che va fuori dal seminato e che rischia di creare contrasti, già in parte emersi negli ultimi giorni, oltre che veri e propri contenziosi che verranno aperti nei confronti della Regione. Rinnovo quindi l’appello già lanciato in occasione dell’ultima seduta consiliare, affinché l’iter venga fermato e si possa avviare una fase di analisi, approfondimento e ascolto di tutti i soggetti interessati, che renda giustizia al territorio umbro e a tutti coloro che ne fruiscono, nell’interesse di una intera collettività”.