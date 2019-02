Auto distrutta dalle fiamme vicino alle case

Un’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme in un parcheggio nel quartiere di Parco Ponte. La vettura era parcheggiata a ridosso delle abitazioni, vicino alla strada e ad altre vetture in sosta. Una situazione di potenziale pericolo, quindi, che fortunatamente non ha causato feriti. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di impedire che venissero danneggiati anche gli altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze.

Quando sono arrivati i vigili del fuoco l’auto era già completamente distrutta, con le fiamme che, sviluppatesi nella parte anteriore, presumibilmente dal vano motore, hanno poi coinvolto l’abitacolo. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, giunti sul posto, per stabilire la natura dell’incendio. L’auto pare che fosse stata parcheggiata lì poco prima dal proprietario. Possibile quindi che il principio d’incendio fosse iniziato prima dello spegnimento del motore.

