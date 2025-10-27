 Auto date alle fiamme nella notte, c'è un video - Tuttoggi.info
Sara Fratepietro

Auto date alle fiamme a Spoleto, si tratterebbe di un incendio doloso: le telecamere della zona avrebbero ripreso una persona
Lun, 27/10/2025 - 09:51

Paura nella notte a Spoleto per un incendio che ha interessato due auto parcheggiate lungo viale Marconi. Sono attualmente in corso indagini da parte delle forze dell’ordine: il rogo sarebbe infatti di natura dolosa, con un video che avrebbe ripreso una persona armeggiare intorno ad uno dei due veicoli coinvolti prima che prendesse fuoco.

L’allarme è scattato poco dopo l’1.40 della notte tra domenica e lunedì. Ad accorgersi delle fiamme che avvolgevano le due auto sono stati i proprietari, che dalla finestra della propria abitazione hanno notato uno strano bagliore per poi scoprire appunto l’incendio. Immediatamente è scattata la richiesta d’intervento, con i vigili del fuoco prontamente arrivati a spegnere il rogo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Spoleto, guidati dal capitano Marco Rotondi, che ora indagano sull’inquietante episodio. Diversi i residenti nella zona che all’arrivo dei soccorsi si sono affacciati dalle finestre delle proprie abitazioni e sono scesi in strada, immortalando anche l’incendio con dei video. A postare sui social alcune immagini anche il blog di satira “Li Bardasci”, da cui è tratta la foto da noi pubblicata.

L’incendio fortunatamente è rimasto circoscritto ai due veicoli e non ha coinvolto persone o abitazioni. Le telecamere di videosorveglianza della zona avrebbero ripreso una persona che intorno all’1.40 di notte si avvicina ad una delle due auto con qualcosa in mano, per allontanarsi subito dopo. Poi le fiamme, che si sono propagate anche al veicolo parcheggiato poco distante.

Spetterà ora agli inquirenti cercare di ricostruire con esattezza l’accaduto e capire chi possa avere compiuto tale gesto e le eventuali motivazioni. Poco più di un anno fa un episodio simile era avvenuto in un’altra zona di Spoleto, con un’auto avvolta dalle fiamme ed il sospetto di un atto doloso. Difficile però che le due vicende possano essere in qualche modo collegate tra loro.

(articolo in aggiornamento)

Spoleto

