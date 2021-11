L'incidente a San Feliciano nel pomeriggio di mercoledì | L'auto ha urtato lo spigolo di un'abitazione disabitata

Auto contro una casa, un morto e un ferito grave. Questo il drammatico bilancio dell’incidente che si è verificato nel pomeriggio di mercoledì a San Feliciano in via della Concordia, davanti al ristorante il Cainone.

Per cause in corso di accertamento, la vettura ha urtato lo spigolo di una casa disabitata ed è uscita di strada.

Una persona è deceduta e un’altra è stata soccorsa dai vigili del fuoco e trasportata all’ospedale di Perugia, in codice rosso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Non risulterebbero altri mezzi coinvolti.

(notizia in aggiornamento)