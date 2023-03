Il Consiglio Energia dell’Unione Europea ha dato il via libera al regolamento sulle emissioni di CO2 delle auto e dei furgoni, che introduce il divieto di immatricolazione per i veicoli a benzina e diesel dal 2035. Dal 2025 fino alla fine del 2029 sarà in vigore un meccanismo di incentivazione per i veicoli a zero e a basse emissioni. Il Governo italiano si è astenuto.

