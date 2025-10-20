 Autista ucciso, Rocca "Cambiare paradigma, serve rispetto e ascolto" - Tuttoggi.info
ItalPress

Autista ucciso, Rocca “Cambiare paradigma, serve rispetto e ascolto”

Lun, 20/10/2025 - 21:03

ROMA (ITALPRESS) – “Mi auguro che la giustizia faccia rapidamente il suo corso e che si individuino i responsabili. Va cambiato il paradigma, servono rispetto e ascolto”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine dell’incontro sul completamento dei lavori al Campo dei Miracoli nel quartiere Corviale di Roma, parlando della morte dell’autista di un pullman con a bordo tifosi del Pistoia Basket che ha perso la vita a seguito di un assalto subito con pietre e mattoni dopo la trasferta a Rieti.
