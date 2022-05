Autista, magazziniere, contabile, barman: le offerte di lavoro

Un addetto al magazzino full time automunito e disponibile da subito, per azienda operante nel settore industria a Perugia. La figura ricercata sarà inserita in un ambiente dinamico e stimolante, con prospettive di inserimento, e si occuperà della ricezione della merce e verifica dei documenti di trasporto, della spunta della merce, del suo stoccaggio nelle apposite aree dedicate e della sua preparazione per spedizioni o per la sua consegna ai clienti. I requisiti necessari sono esperienza nella mansione di almeno un anno, avere il patentino per il muletto, serietà e motivazione. Contratto a termine con successiva possibilità di stabilizzazione;

Un addetto alla contabilità full time per importante studio di consulenza di Perugia. La figura ricercata sarà inserita in un ambiente dinamico e stimolante all’interno di importante studio di consulenza con oltre 60 anni di storia. I requisiti sono quattro anni di esperienza nella mansione maturata all’interno di studi professionali, ottima conoscenza della contabilità generale, buona conoscenza del programma di contabilità Team System e/o Easy Thema, orientamento al cliente e buone capacità relazionali, problem solving. Prospettive di crescita, formazione continua ed inserimento diretto ed immediato con inquadramento contrattuale in base all’esperienza maturata. Il contratto di assunzione è di 3 mesi con successiva possibilità di stabilizzazione;

Un barman part-time per un locale del centro storico di Perugia, con esperienza nella mansione di oltre due anni, autonomo e con flessibilità. La figura ricercata sarà inserita in un ambiente dinamico e stimolante e si occuperà di preparare, creare, sperimentare e miscelare cocktail e long drink tradizionali ed innovativi, preparandoli in modo coreografico e spettacolare per intrattenere i clienti, di gestire la pulizia, l’ordine e il rifornimento della cocktail workstation. Tempo determinato con prospettiva.

Chi è interessato può contattare l’agenzia al numero 075.9486092 o sulla pagina di LinkedIn “Soluzione lavoro”. Presto sarà online il nuovo sito www.soluzionelavoro.com.