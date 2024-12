Autismo, Engineering rinnova sostegno a TechSoup per App Aba.Co - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Per il secondo anno Engineering rinnova il proprio sostegno a TechSoup Italia, impresa sociale che aiuta le organizzazioni del Terzo settore a crescere e innovare promuovendo la cultura del digitale, offrendo accesso a prodotti IT a costi sostenibili e sviluppando soluzioni tecnologiche su misura. Grazie al sostegno di Engineering, azienda leader nella digitalizzazione dei processi guidata da Maximo Ibarra - spiega una nota - TechSoup Italia potrà continuare a implementare le modifiche necessarie per estendere a più centri di cura l'uso dell'applicazione Aba.Co, strumento digitale innovativo, utilizzabile tramite smartwatch e smartphone, che permette ai terapisti di registrare in tempo reale i dati relativi alle sessioni di intervento basate sui principi dell'analisi del comportamento di persone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico.

"La tecnologia - afferma Maximo Ibarra, Ceo di Engineerin - è uno strumento straordinario se migliora concretamente la vita delle persone, rendendo i servizi non solo più accessibili e inclusivi, ma anche capaci di rispondere in modo efficace a esigenze complesse e reali della società. Per questo sono particolarmente orgoglioso del sostegno offerto a TechSoup Italia, che dimostra quanto il digitale possa fare la differenza anche in contesti delicati come quelli delle persone con diagnosi del disturbo dello spettro autistico, e che riflette pienamente la nostra visione di un'innovazione digitale orientata al benessere collettivo". Aggiunge Fabio Fraticelli, Ceo TechSoup Italia: "L'iniziativa di Engineering è una testimonianza concreta del nuovo paradigma di collaborazione in atto tra profit e non profit. Le aziende non sono solo erogatrici di risorse, ma veri e propri abilitatori di impatto sociale. Il ruolo della nostra impresa sociale è facilitare questa connessione tra il mondo profit e il Terzo settore, e introdurre il digitale come fattore determinante dell'impatto sociale. Grazie a Engineering e al suo sostegno a questo progetto, la cooperativa Il Faro migliorerà la sua capacità di intervento a favore dei beneficiari. Un esempio concreto di innovazione sociale che genera valore condiviso".

Sviluppata in collaborazione con Il Faro, società cooperativa sociale impegnata ad offrire accoglienza, ascolto e cura a bambini, giovani, famiglie, persone con disabilità, donne vittime di violenza e anziani, grazie al progetto Stargate finanziato dal Fondo complementare al Pnrr per le Aree Sisma - Next Appennino, Aba.Co consente di configurare curricula personalizzati per ciascun bambino e di monitorare le acquisizioni comportamentali, offrendo così un approccio realmente data-driven alle strategie di cura. Già utilizzata presso il Centro Orizzonte, centro ambulatoriale riabilitativo per disturbi del neurosviluppo, autismo e Dsa, Aba.Co ha dimostrato di migliorare l'affidabilità, l'efficienza e la trasparenza nella raccolta dei dati terapeutici, permettendo ai team di cura di prendere decisioni più informate.