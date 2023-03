Autismo, anche l’Umbria tra sensibilizzazione e impegno

Sull’onda di queste considerazioni, il calendario per il 2 aprile conterrà al suo interno, insieme a momenti ricreativi e conviviali, anche convegni, incontri di riflessione, corsi formativi.

Il primo appuntamento si svolgerà il 31 marzo, presso il Distretto Scolastico 2° Circolo Scuola Comparozzi, a Perugia, dove l’artista e writer Paolo Legumi, in arte AWOZ, disegnerà un murales a tema autismo. Sempre a scuola, ma all’interno dei Licei Statali Angeloni di Terni, il 31 marzo si terrà la festa a tema blu: nell’arco della giornata, verrà organizzato un cineforum dal titolo “Sul Sentiero Blu” presso il Citiplex Politeama Lucioli, e la premiazione del Concorso Fotografico “La città in Blu”, che arriva a conclusione di un lungo percorso di sensibilizzazione che ha interessato gli studenti dei Licei Angeloni sul tema dell’autismo. Inoltre, come ogni anno, la sensibilizzazione nei confronti dell’autismo entrerà all’interno delle scuole di tutta l’Umbria: durante la settimana del 2 aprile, infatti, gli istituti scolastici saranno invitati a dedicare una parte della didattica a momenti di riflessioni e confronto sui temi dell’autismo. A supporto ANGSA invierà materiale informativo agli Istituti che ne faranno richiesta, insieme a dei palloncini blu da poter appendere all’edificio scolastico, come simbolico messaggio di adesione alla giornata.

Dal 31 marzo al 2 aprile, si terrà “Umbria Legend”, il raduno di auto d’epoca, organizzato in collaborazione con ARACI (Associazione Rotariana Automobili Classiche Italia) e Rotary Club Foligno. L’iniziativa nasce per coinvolgere appassionati di auto storiche e auto d’epoca e per portare un messaggio di solidarietà. Tutti i partecipanti all’iniziativa, infatti, riceveranno in dono una strenna realizzata dai ragazzi del Centro Diurno “La Semente”.

Si rafforza anche per il 2023 la collaborazione con il Perugia Calcio, che scenderà in campo con le magliette blu di ANGSA Umbria. Il 3 aprile, a Stroncone, ANGSA Umbria organizza il convegno “Incontriamo l’Autismo”, all’interno della Sala Consiliare del Comune, a cui sarà presente anche l’assessore al Welfare Melania Quintili, e l’incontro di testimonianza aperto alla cittadinanza presso l’Istituto Scuole Medie “Lanzi”.

Inoltre, ANGSA Umbria organizza (dal 14 aprile al 12 maggio, presso Auditorium Sant’ Angelo di Bastia Umbra) il Corso di formazione dal titolo “L’Autismo e la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)”, rivolto ad insegnanti, genitori ed educatori, per approfondire la comunicazione e le sue possibilità nel campo dell’autismo.

Si confermano infine anche per quest’anno gli appuntamenti con: il “Light it up blue”: i principali

monumenti delle città italiane si coloreranno di blu, colore simbolo dell’autismo; e con le due campagne social “#ILBLUADDOSSO: indossa il blu e condividilo!” (chi vorrà potrà indossare un indumento blu, il colore scelto dall’ONU per rappresentare l’autismo, e tramite foto condividerlo sui social taggando ANGSA UMBRIA e usando l’hashtag #ilbluaddosso) e “#NELBLUDIPINTODIPIU: disegna “il blu”!” (rivolta a famiglie, scuole, genitori, nonni che con i propri bambini e ragazzi potranno disegnare e condividere sui social i disegni realizzati, sempre taggando ANGSA UMBRIA).

Per i dettagli dei singoli eventi potete consultare la pagina Facebook e Instagram di ANGSA Umbria.