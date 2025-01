Australian Open, sogno Passaro: subentra a Fognini e supera Dimitrov. Ok Alcaraz e Djokovic - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Seconda giornata ricca di sorprese agli Australian Open. Francesco Passaro festeggia uno storico passaggio del turno dopo il ritiro di Grigor Dimitrov, fermato da un problema muscolare, dopo essere subentrato nella notte a Fabio Fognini. Il tennista azzurro, 104esimo del ranking Atp, ha vinto il primo set contro il bulgaro 7-5 ed era in vantaggio 2-1 nel secondo prima del ritiro del numero 10 del mondo. Ora il perugino sfiderà al secondo turno il francese Benjamin Bonzi.

Avanti senza problemi Carlos Alcaraz , che ha battuto il kazako Alexander Shevchenko in tre set con il punteggio di 6-1, 7-5, 6-1. Per lo spagnolo ora ci sarà la sfida con il giapponese Yoshihito Nishioka. Qualche patema in più per Novak Djokovic , vincente in rimonta contro il giovane statunitense Nishesh Basavareddy, numero 107 del mondo e tra i protagonisti dell'ultima edizione delle Next Gen Finals. Il serbo ha perso il primo set 6-4, ma è riuscito a recuperare vincendo 6-3, 6-4, 6-2 i restanti parziali. Al prossimo turno Djokovic affronterà il portoghese Jaime Faria.

La sorpresa arriva da Stefanos Tsitsipas, 12esimo del ranking Atp, eliminato in quattro set dallo statunitense Alex Michelsen. Passano il turno il britannico Jack Draper e il ceco Jakub Mensik, 19 anni, entrambi tra le possibili sorprese del torneo, che hanno eliminato rispettivamente l'argentino Mariano Navone e il georgiano Nikoloz Basilashvili. Avanti anche Frances Tiafoe e Felix Auger-Aliassime.