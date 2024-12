Aurora Ramazzotti si sposa, la proposta di Goffredo Cerza in un luogo speciale - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Aurora Ramazzoti si sposa. Con un post su Instragam la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha annunciato di aver detto "sì" alla proposta di matrimonio di Goffredo Cerza arrivata a sorpresa nel luogo più speciale per loro. “2024-2018. Ho detto sì nel posto in cui ci siamo innamorati. Ti amo per sempre”, si legge nella didascalia della foto che la ritrae con il compagno e il piccolo Cesare in un luna park di Londra. E la proposta è avvenuta proprio all'interno di una cabina della ruta panoramica.

"Londra occupa un posto speciale nel mio cuore, e tornare qui dopo 5 anni, questa volta con Cesare, sembra di entrare in un sogno... un mix di nostalgia e bellezza ritrovata. È una sensazione strana ma profondamente magica", ha scritto in un post Goffredo mentre tiene in braccio il figlio.