Aurigemma "La Virtus Roma rappresenta i valori dello sport" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “La Virtus Roma rappresenta una realtà del basket, ma soprattutto rappresenta i valori importanti dello sport che le hanno consentito di vincere il campionato ed entrare in quello di Serie B nazionale”, ha dichiarato Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio in occasione dell’incontro con la Virtus Roma al quale ha conferito dei riconoscimenti per la stagione trascorsa. L’obiettivo è quello di “Rilanciare lo sport e la scuola di formazione per i ragazzi ed educarli a valori importanti come il lavoro, la passione e il sacrificio”. xl5/vbo/gtr