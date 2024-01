ROMA (ITALPRESS) – A novembre 2023 si registra un aumento su base mensile delle vendite al dettaglio sia in valore che in volume. A determinarlo è soprattutto l’andamento dei beni non alimentari. L’Istat ha reso noto che le vendite al dettaglio hanno segnato una crescita mensile dello 0,4% in valore e dello 0,2% in volume, mentre su base annua sono aumentate dell’1,5% in valore e sono diminuite in volume del 2,2%.

fsc/gsl