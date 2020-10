Aumentano i ricoveri per Covid allo Spallanzani, 20 sono più gravi - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Sono 174 i pazienti positivi al tampone per la ricerca del Covid ricoverati allo Spallanzani, +5 rispetto a ieri. Prosegue, quindi, la crescita delle persone che hanno bisogno delle cure dell’istituto di ricerca della Capitale. Dal bollettino di oggi si legge che i ricoverati in terapia intensiva salgono a 20, uno in più nelle ultime 24 ore, mentre i dimessi o trasferiti in altre strutture sono 805, anche questi in aumento di 8 unità.

(ITALPRESS).